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وفاة ملكة جمال النمسا Ena Kadic أثناء ممارسة هوايتها

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السبت 24-10-2015 23:50

توفيت ملكة جمال النمسا السابقة Ena Kadic بعد سقوطها من فوق طريق جبلي أثناء ممارستها الركض في مقاطعة Tyrol التي تقيم بها.

Kadic البالغة من العمر 26 عاماً، وهي نمساوية من أصل بوسني، فارقت الحياة في المستشفى بعد 3 أيام من الحادث متأثرة بإصاباتها البالغة، التي لحقت بها عندما هوت من ارتفاع بلغ نحو 30 متراً من جبل "بيرجيزل" بالقرب من إينسبروك.

وكانت Ena ، الحاصلة على لقب ملكة جمال النمسا في عام 2013، قد نقلت إلى المستشفى في حالة حرجة بعدما أصيبت بجروح خطيرة في الرأس والرئة والحوض.

وبمجرد سقوطها على الأرض تمكنت Ena Kadic من الاتصال بشقيقها وإبلاغه بالحادث قبل أن تدخل في غيبوبة، وقد استدعت والدتها فوراً فرق الإنقاذ، التي نقلتها بمروحية إلى مستشفى إينسبروك.

 

 

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