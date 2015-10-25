جامعة السادات تتفتح اليوم المعرض الأول للكتاب لمدة 10 أيام

يفتتح الدكتور صلاح البلال، رئيس جامعة مدينة السادات اليوم الأحد، المعرض الأول للكتاب بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن الإدارة العامة للمشروعات البيئية، بالتعاون مع دور النشر الحكومية والخاصة، سوف تعمل على تنظيم هذا المعرض، والذى سيكون مقررا له أن ينظم كل عام طبقًا للبروتوكولات الموقعة، وينطلق اليوم ولمدة 10 أيام حتى 3 نوفمبر.

وأضاف فى تصريحاتٍ له، أن المعرض سوف يقام بمنطقة البلازا أمام المقر الإدارى للجامعة بالمنطقة السكنية الخامسة، ويغطى جميع المجالات العامة والمتخصصة فى العلوم المختلفة والكتب الدينية وكتب الأطفال، ويفتح المعرض أبوابة للزائرين يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا ما عدا الجمعة.