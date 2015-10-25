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النيابة تستمع اليوم إلى مرتضى منصور فى اتهامه بالاعتداء على مرشح بـ"الدقى"

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النيابة تستمع اليوم إلى مرتضى منصور فى اتهامه بالاعتداء على مرشح بـ"الدقى" النيابة تستمع اليوم إلى مرتضى منصور فى اتهامه بالاعتداء على مرشح بـ"الدقى"
تستمع اليوم الأحد، نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة، إلى أقوال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فى البلاغ المقدم ضده من العميد مدحت الحناوى المرشح للانتخابات البرلمانية عن دائرة "الدقى والعجوزة" والذى اتهمه فيها بالتعدى عليه بالضرب أثناء وجوده داخل إحدى اللجان الفرعية وكيلاً عن نجله أحمد مرتضى المرشح بذات الدائرة، وتعديه لفظيا على مشرفة اللجنة.
>وكان العميد مدحت الحناوى قال فى تحقيقات النيابة، إنه كان داخل إحدى اللجان الفرعية بدائرة "الدقى والعجوزة"، لمتابعة سير الانتخابات والعملية التصويتية، وفوجئ بمرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، يخالف القانون من خلال كسر قواعد الصمت الانتخابى، من خلال توجيه الناخبين للتصويت لنجله "أحمد" والمرشح على ذات الدائرة.

وأضاف "الحناوى"، فى التحقيقات، أنه توجه على الفور لرئيس اللجنة وأخبره بما تم من جانب "مرتضى"، ما دفع مرتضى منصور لأن يتدخل فى الأمر ودارت مشادة كلامية بينهما، قام على إثرها بالتعدى عليه بالضرب ركلا بقدمه فى ركبته، ما أدى إلى إصابته بكدمة وتمزق فى الأربطة، وقدم "الحناوى" للنيابة العامة تقريرا طبيا يشرح حالته الصحية وما به من إصابات.


>بالفيديو.. مرتضى منصور: الإعادة فى الدقى بين 30 يونيو ونفايات 25 يناير

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مصر 365

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