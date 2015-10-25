مهاب مميش: تراجع إيرادات أغسطس لاعلاقة له بقناة السويس الجديدة

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن تراجع إيرادات القناة خلال شهر أغسطس من العام الحالى بنسبة 9,4 % مقارنة بشهر أغسطس 2014 ، لاعلاقة له بالقناة الجديدة والتى تم افتتاحها فى السادس من أغسطس 20155 .

وأشار مميش إلى أن السبب هو تراجع نمو حركة الاقتصاد العالمى، خاصة الصين وانخفاض الاستهلاك العالمى للنفط، مؤكدا أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة هذه المشكلة وإيجاد حلول لها من خلال دراسة أحوال السوق العالمى.

وأوضح أن الانخفاض خلال شهر أغسطس فقط بينما خلال الثمانية أشهر الماضية بداية من يناير وحتى شهر أغسطس 2015 شهدت زيادة ملحوظة فى ناقلات البترول وسفن البضائع والسفن الصب بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2014، حيث وصل عدد ناقلات البترول خلال الثمانية شهور من العام الحالى إلى 2815 سفينة بحمولة قدرها 115333 ألف طن مقارنة بالعام الماضى، حيث عبرت 2662 ناقلة بترول بحمولة قدرها 107151 ألف طن، حيث بلغت الزيادة فى أعداد الناقلات إلى 5,7 % والحمولات إلى 7,6 % .

وأضاف رئيس الهيئة، أن عدد سفن الغاز الطبيعى التى عبرت القناة خلال ثمانية أشهر من العام الحالى وصلت إلى 438 سفينة مقابل 417 سفينة العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 5% والحمولات وصلت إلى 47726 ألف طن مقابل 45717 بنسبة زيادة قدرها 5%، أما سفن الصب فقد بلغ عدد السفن العابرة قناة السويس من الاتجاهين بداية من يناير إلى أغسطس 2015 إلى 1901 سفينة مقابل 1812 سفينة فى نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 4,9% بينما وصل إجمالى الحمولات إلى 68272 ألف طن مقابل 46580 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 5,7 % .

وتابع مميش: "أيضا الزيادة شملت سفن البضائع العامة، حيث وصل عدد السفن التى عبرت القناة خلال الثمانية أشهر السابقة من العام الحالى إلى 1017 سفينة مقابل 883 سفينة العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 15,2% أما الحمولات فكانت 10747 ألف طن مقابل 10406 آلاف طن بنسبة زيادة قدرها 3,3 %" .

وأوضح أن سفن الحاويات انخفضت بنسبة 4, % حيث عبرت خلال الثمانية أشهر الماضية القناة من الاتجاهين 4044 سفينة مقابل 4061 سفينة العام الماضى، بينما ارتفعت نسبة الحمولات بنسبة 5,4% حيث وصلت حمولات هذا العام فى الفترة المشار إليها إلى 372819 ألف طن مقابل 353578 ألف طن العام السابق.

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