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بالصور.. مرشح قبطى بالأقصر يتعهد بإعادة معدلات السياحة الطبيعية للمحافظة

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أوضح المحامى القبطى (أشرف شكير) ابن منطقة السواقى بمدينة الأقصر، فور إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان وإعلان خوضه جولة الإعادة بفوزه، أنه قام حتى الآن بعمل عشرات الجولات والزيارات الميدانية لجميع القرى والنجوع بدائرة بندر الأقصر، وأكد للجميع أنه يسعى وبكل قوة لخدمة المجتمع، وإعادة السياحة لطبيعتها، ولديه أجندة عمل وبرنامج موسع لإنهاء كل أزمات المحافظة المعلقة منذ عدة أعوام.

واستقبل أشرف شكير وفودا متنوعة من أهالى القرى والنجوع المجاورة، وذلك لإعلان تأييدهم ودعمهم له بجولة الإعادة، ونقلت له تلك الوفود التهانى من أهالى القرى المجاورة والمراكز، معلنين كل الدعم والمؤازرة له ومتمنيين له التوفيق، ومعربين عن مدى سرورهم وحماسهم بإمكانية وصول شخصية شابة طموحة مثله إلى ذلك المنصب، ومؤكدين أن المرشح قد فتح آفاقا جديدة لفكر جديد.

كما قام المرشح أشرف شكير بمجموعة من الجولات فى منطقة ‏الكرنك زار من خلالها كبار العائلات وعبر لهم عن عميق امتنانه وشكره لدعمهم له، وأن العلاقة معهم ممتدة عبر سنوات طويلة لما يتميزون به من صدق وحمية وتعاون.

واستكمالا لجولاته قام أيضا بتلبية دعوة أحد كبار العائلات بالكرنك وعبر لهم عن عميق امتنانه بدعواهم الكريمة، وطلب منهم أن يختاروا من يرونه الأفضل لخدمة البلاد، وأن زيارته تأتى فى إطار جولاته لشكر من ساعدوه فى الدخول لجولة الإعادة، وليس طلبا وحصدا للأصوات كما يظن الجميع.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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