جامعة سوهاج تنظم غدا الورشة العالمية لجراحات الوجه والفك والجمجمة

ينظم قسم جراحة التجميل بكلية طب سوهاج، الورشة العالمية الأولى لجراحة الوجه والفك والجمجمة بحضور الدكتور هنرى كاواموتو، أستاذ جراحة التجميل وجراح الوجه والفكين والجمجمة بجامعة كاليفورنيا، ومؤسس الجمعية العالمية لجراحات الوجه والجمجمة، بدءًا من غد الاثنين، وعلى مدار 5 أيام.

وقال الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، إنه تم اختيار جامعة سوهاج لتكون الجامعة التى تُعقد بها هذه الورشة العالمية لأول مرة، وتهدف إلى رفع المستوى العلمى وكفاءة التدريب لأطباء التخصص المرتبطة بمشاكل الوجه والفك والجمجمة للأطفال والبالغين ورفع مستوى الرعاية الصحية للمرضى لتكون مشابهه للمستويات العالمية.