محمد فرج عامر:الشباب يتعاطون المخدرات بالشوارع وأمام المنازل بالإسكندرية

أكد محمد فرج عامر، الفائز فى انتخابات مجلس النواب 2015، أن محافظة الإسكندرية تتعرض لكارثة لأن منطقة رشدى تحولت إلى "مواخير" تحت مسمى مقاهى، قائلاً "الشباب بيشرب بانجو على النواصى وأمام البيوت، وأنا أستنجد برئيس الجمهورية".

وأضاف فرج عامر، بمداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على شاشة فضائية "اليوم" مع الإعلامى عمرو أديب، "شارع عرضه 4 أمتار مدخله تحول إلى مكان موبوء ومشبوه بتواطؤ من رئيس الحى والمحافظ هانى المسيرى، وتم غلق المقهى بالشمع الأحمر وفتحت مرة أخرى بدعوى أنه مسنود من شخصية كبيرة جداً فى الإسكندرية" وتابع: "الإسكندرية أدمرت ورئيس حى شرق أكبر متواطئ والمحافظ بيخاف منه ومبيعرفش ياخد قرار، دافعت عنه من ثلاث أسابيع وبضرب نفسى بالجزمة دلوقتى".