السيد البدوى: الرئيس وطنى حتى النخاع.. ولا علاقة لشعبيته بالانتخابات

قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إنه بقوة مصر وشعبها بالإضافة إلى قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عدنا إلى الزعامة السياسية، مشيرا إلى أن انتخابات البرلمان لا علاقة لها بشعبية الرئيس، لافتا إلى أن الجيش المصرى حريص كل الحرص على عدم تعريض أى مواطن للخطر أثناء مواجهة فلول الإرهاب.

وأضاف "البدوى" خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "مصر بلا إرهاب وما نواجهه هو فلول الإرهاب ومجالس الشعب الماضية لم تقدم شيئا للمواطنين، وأنا الحمد لله لم أجامل أى رئيس لا الرئيس مبارك ولا الرئيس مرسى ولا بجامل الرئيس السيسى.. الرئيس السيسى وطنى حتى النخاع".

وتابع، أن "علاقات مصر بدول الكبرى أصبحت قائمة على الندية بعدما كانت علاقة تبعية وانكسار، مضيفا، "بدل ما كنا تبع يملى علينا القرار من القطب الأوحد وعلاقات قائمة على التبعية والانكسار، أصبحت علاقاتنا بهم ندية، ومصر عضوة فى مجلس الأمن الآن".

ولفت إلى أن الشباب المصرى يمر بحالة من الإحباط المعنوى وهو الأمر الذى جعل نسبة مشاركتهم فى الانتخابات البرلمانية ضعيفة، وتابع:"مصر لن تستقر إلا بالشباب وعليكم بهجر الإحباط".

وفى سياق آخر، أشار رئيس حزب الوفد إلى أنه تحمل مسئولية الحزب فى فترة عصيبة من تاريخ البلاد، وتابع:"واستطعت مواجهة الأزمات".