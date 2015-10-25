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الصحة:"سوفالدى" المصرى بـ680 جنيها بمراكز الكبد وهارفونى بـ 1750بالصيدليات

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الصحة:"سوفالدى" المصرى بـ680 جنيها بمراكز الكبد وهارفونى بـ 1750بالصيدليات الصحة:"سوفالدى" المصرى بـ680 جنيها بمراكز الكبد وهارفونى بـ 1750بالصيدليات
أكد الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، أنه سيتم توفير عقار سوفالدى المصرى فى مراكز الكبد والعلاج على نفقة الدولة بسعر 680 جنيها.

وأوضح مساعد وزير الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تخفيض سعر سوفالدى المصرى فى السوق المحلى إلى 1200 جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم خفض سعرة إلى أقل من 1200 جنيه خلال الفترة المقبلة تيسيراً على المرضى فى الحصول على العلاج ودعماً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج فيرس سى.

وقال إنه سيتم توفير عقار هارفونى المصرى فى الأسواق خلال الفترة المقبلة بسعر 1750 جنيها.


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