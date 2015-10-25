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"السكة الحديد": إنشاء خط بضائع من الإسكندرية لـ"أكتوبر" بـ500 مليون دولار

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"السكة الحديد": إنشاء خط بضائع من الإسكندرية لـ"أكتوبر" بـ500 مليون دولار "السكة الحديد": إنشاء خط بضائع من الإسكندرية لـ"أكتوبر" بـ500 مليون دولار
أكد مصدر مسئول بالسكة الحديد، اعتزام الهيئة إنشاء خط سكة حديد بضائع يربط بين ميناء الإسكندرية ومدينة 6 أكتوبر بطول 200 كم، وتكلفة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار، ضمن خطة الهيئة لزيادة استخدام السكة الحديد فى نقل البضائع.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة انتهت من إعداد الدراسة الخاصة بتنفيذ هذا المشروع، وأنه سيحقق ربطًا بين ميناء الإسكندرية والمنطقة اللوجستية المخطط إنشاؤها فى مدينة 6 أكتوبر، لافتًا إلى أنه سيتم طرح هذا المشروع أمام المستثمرين لتنفيذه بنظام حق الانتفاع أو الشراكة.


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