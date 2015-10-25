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مرشحة قبطية بـ"النور": تعرضت لإغراءات لعدم خوض الانتخابات على قائمته

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مرشحة قبطية بـ"النور": تعرضت لإغراءات لعدم خوض الانتخابات على قائمته مرشحة قبطية بـ"النور": تعرضت لإغراءات لعدم خوض الانتخابات على قائمته
أعربت سوزان، سمير المرشحة القبطية على قائمة حزب النور، عن سعادتها بنتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، قائلة: "متمسكة بحزب النور ولن أتركه خلال الأيام القادمة".

وأضافت "سوزان سمير"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" تعرضت لإغراءات من أحد الأحزاب الليبرالية لترك حزب النور وعدم خوض الانتخابات فى الجولة الثانية على قوائمه، ولكننى متمسكة بحزب النور، قائلة:"نحن الذين نصنع السلطة"، مشيرة إلى أنها ستكون قادرة على خدمة الوطن حال دخولها البرلمان.


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