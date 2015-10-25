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تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما لاتهامه بسرقة مشغولات فضية من محل بالجمالية

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تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما لاتهامه بسرقة مشغولات فضية من محل بالجمالية تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما لاتهامه بسرقة مشغولات فضية من محل بالجمالية
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مشغولات فضية، من محل بالصاغة بمنطقة الجمالية.

واعترف المتهم أمام النيابة بسرقة الخواتم الفضية من داخل محل ملك "عمرو. ح" 40 سنة، صاحب محل مشغولات فضية بأسلوب كسر الزجاج باستخدام "أجنة" حديدية، وباستدعاء النيابة للمجنى عليه تعرف على المشغولات الفضية خاصته، واتهمه بالسرقة.

كان ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، قد تلقوا بلاغا من أحد محال بيع المشغولات الذهبية، بعرض أحد الأشخاص عددًا من خواتم الفضة للبيع بثمن بخس، لا يتناسب مع قيمتها، فانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وتمكنت من ضبطه أثناء بيع الخواتم.

ومن خلال الفحص تبين أن المتهم "مصطفى. م. ا" 48 سنة عاطل، ومقيم بالوايلى، مسجل خطر سرقات عامة تحت رقم 12845 فئة ج، والسابق اتهامه فى 44 قضية آخرها 1853/2014 الوايلى (بلطجة)، وبحوزته 6 خواتم فضة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بما سبق.

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مصر 365