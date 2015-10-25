برلمانى ليبى: من يعارض وجود حفتر كقائد للقوات المسلحة لا يريد بناء الجيش

>قال رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، إن الفريق أول خليفة حفتر مُكلف من قبل مجلس النواب، ومن يعارضون وجود خليفة حفتر كقائد للجيش لا يريدون بناء الجيش ولا دولة مدنية أو عسكرية.

وأضاف صالح، فى تصريح لـ "قناة ليبيا" الفضائية، مساء السبت، "أن خليفة حفتر هو من لملم الجيش وجعله جيشًا نظاميًا كأى جيش بالعالم، وإن من يريد العمل فى السياسة عليه خلع البدلة العسكرية، وأن يشارك عن طريق صناديق الاقتراع".

وطالب عقيلة، المجتمع الدولى برفع الحظر عن الجيش، ليتمكن من أداء مهامه قائلاً: «من دون الجيش لا تبنى الدولة، والمجتمع الدولى لم يقدم شيئًا لهذا الجيش الذى يلتزم بأوامر الشرعية"، موجهًا التحية للجيش الذى وصفه بـ"البطل الباسل الذى يجابه الإرهاب بإمكانيات محدودة".

وأشار عقيلة إلى الدور الهام لمدينة بنغازى التى وصفها بـ"المدينة المجاهدة التى تحارب الإرهاب من دون دعم من المجتمع الدولى هى مفتاح ليبيا إذا استقرت ستتيسر الأمور كلها فى ليبيا".

>