بالفيديو..هطول أمطار غزيرة وكرات من الثلج على الإسكندرية

شهدت الإسكندرية، منذ قليل، تساقط كرات الثلج بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة على مختلف أحياء المحافظة، وذلك فى إطار موجة الطقس السيئ التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، والتى تتعرض لها البلاد خلال الثلاثة أيام المقبلة، حيث تنخفض درجات الحرارة 10 درجات تقريبًا.

من جانبه، أعلن اللواء يسرى هنرى رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه تم مراجعة جميع مصبات "شنايش" لتصريف مياه الأمطار بطول طريق الكورنيش، بدءًا من كوبرى المندرة حتى منطقة قلعة قايتباى ببحرى، وذلك فى إطار الاستعداد المستمر للنوات القادمة وسقوط الأمطار التى تتعرض لها المحافظة.

وناشدت الشركة جميع النوادى والفنادق والكافيتريات التى تقع فى نطاقها هذه المصبات، بعدم غلق المصبات أثناء النوة حتى لا تتسبب فى غرق طريق الكورنيش، وتوقف الحركة المرورية، وتعطيل مصالح المواطنين.