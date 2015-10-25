السيد البدوى: الأحزاب الدينية "فتنة".. وقبل 25 يناير كنا أحزابا كرتونية

قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن مجلس النواب المقبل سيكون 65% منه مستقلين على الأقل، ونسبة جميع الأحزاب لن تتعدى 30%، مشدداً على أنه تم تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية فى دوائر كثيرة.

واعترف "البدوى"، أن هناك مرشحين من حزبه لديهم قدرة مالية تجاوز سقف الإنفاق، وتابع: "اللجنة العليا للانتخابات شاهد مشفش حاجة.. عندى واحد أو اتنين تجاوزوا سقف الإنفاق ولا حد حاسبهم.. حزب الوفد لديه 350 ألف عضو شاركوا بقوة فى الانتخابات".

وأضاف "البدوى"، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أكبر خطر يؤثر على وحدة مصر وسلامتها هو اللعب على أوتار الطائفية، ولذلك حظر الدستور والقانون تأسيس الأحزاب على أساس دينى.

وتابع: "أى حزب على أساس دينى سواء إسلامى أو مسيحى فتنة لا تتحملها مصر.. حزب النور خسر فى السياسية وكان عليهم الاستمرار فى الدعوة وعدم دخول المهاترات التى نعيشها".

وفيما يتعلق بالمصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية قال رئيس حزب الوفد، إنه لا مصالحة فى الدم، والإخوان انتهوا على الأقل لسنوات عديدة قادمة ولا يستطيع أحد التحدث عن مصالحة معهم كونهم من أقصوا أنفسهم من الحياة المصرية، والدولة بذلت ما بوسعها لاحتواء جماعة الإخوان لكن اعتقادهم فى أن أمريكا ستقف إلى جوارهم وتعيدهم للحكم، جعلهم لا يستجيبون.

واستطرد قائلاً: "الإخوان عاشوا وهما كبيرا فضيعوا أنفسهم.. هناك عرض كريم قدم لهم بداية اعتصام رابعة لا أستطيع الحديث عنه، والله أنا شاهد بش مش قادر أقول ولا أتكلم لكن عندما يأتى يوم الشهادة سأتكلم.. الرئيس السيسى بكل شعبيته لا يستطيع أن يتحدث عن مصالحة مع الإخوان كون الشعب يرفض الحديث فى ذلك تماماً.. مع الدم لا يوجد مصالحة.. الشعب المصرى ليس له كتالوج ولا حل له".

ولفت إلى أن هتاف "يسقط حكم العسكر" خرج من رحم الإخوان الذين "ركبوا" ثورة 25 يناير وسفكوا الدماء واقتحموا السجون.. والسبب أننا كنا أحزابا كرتونية قبل الثورة بسبب محاصرة السلطة لنا".