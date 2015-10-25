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"الأوقاف":مصر تتعرض لحملة شيعية ممنهجة وأغلقنا ضريح الحسين خشية التوترات

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"الأوقاف":مصر تتعرض لحملة شيعية ممنهجة وأغلقنا ضريح الحسين خشية التوترات "الأوقاف":مصر تتعرض لحملة شيعية ممنهجة وأغلقنا ضريح الحسين خشية التوترات
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قرار غلق ضريح الحسين خلال ذكرى عاشوراء جاء بعد أن تلقينا معلومات مؤكدة بأن الشيعة المصريين قد يقومون باحتجاجات وإحداث توترات بين زوار الضريح.

وأضاف مختار جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم، أن تتعرض لحملة شيعية ممنهجة، وأن السلطات المصرية لم تغلق الضريح وإن ما حدث هو تشديدات أمنية وهذا حق الدولة المصرية لا يستأذن فيه أحد، مطالبا شعية مصر بإصدار بيان رسمى واضح يتبرأوا فيه من صلتهم بإيران أو أى كيانات شيعية خارجية تحاول التدخل فى الشأن المصرى لإثبات حسن نيتهم وإظهار وظنيتهم لمصر.

وأوضح جمعة، أن الشيعة فى مصر يسعون جاهدين لمحاولة إثبات وجود، وأن هذا صار واضحا وضوح الشمس من خلال مواقع التواصل الإجتماعى وما أحتوته صفحاتها من تراشق وهجوم واضح منهم.

وتابع وزير الأوقاف: "عندما تصير المذهبية خطرا على أمننا القومى فالمسألة تعد خط أحمر لا يقبل المساس به"، مشيرا إلى أن الضريح لم يغلق تماما بل تم التشديد الأمنى عليه، موضحا أن الضريح مفتوح باقى أيام السنة ومن يريد الذهاب إليه لن يجد أى صعوبات فى ذلك، لافتا إلى أن من يتحجج بغلق الضريح خلال احتفالات عاشوراء إنما يهدف إلى إثارة البلبلة والفتنة فى مصر.

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مصر 365

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