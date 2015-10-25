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فقر الدم عند النساء يؤثر على انتظام الدورة الشهرية

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فقر الدم عند النساء يؤثر على انتظام الدورة الشهرية فقر الدم عند النساء يؤثر على انتظام الدورة الشهرية
فقر الدم من أهم وأكثر الأعراض المرضية شيوعا، ويؤثر فقر الدم على العديد من وظائف الجسم، كما تظهر أعراض فقر الدم بصورة أكبر لدى النساء، نتيجة لتسببه فى تساقط الشعر وظهور الحالات السوداء وكذا تقصف الأظافر وهى الأعراض التى تسبب أرقا شديدا للنساء تحديدا.

علاقة فقر الدم بالدورة الشهرية


>يؤثر فقر الدم على انتظام الدورة الشهرية لدى النساء، وذلك تبعا لرأى استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، ويؤكد أبو النجا أن تعرض المرأة لفقر الدم يؤدى إلى قلة تدفق الدم المفرز من الرحم أثناء الدورة الشهرية، وقد يصل الأمر إلى غياب تام للدورة الشهرية وخاصة فى حالة ارتفاع نسبة فقر الدم.

فقر الدم يمنع الدورة الشهرية


>عن أسباب تأثير فقر الدم على تدفق الدورة الشهرية للنساء، يوضح أبو النجا أن السبب يرجع إلى أن فقر الدم بالجسم يؤدى إلى قلة تدفقه، ومن هنا يبدأ الجسم بالتعامل مع الدورة الشهرية كونها أمرا مسببا لخسارته مزيدا من الدم الذى يحتاح اليه فى القيام بوظائفه الحيوية الأخرى، كعمل القلب والمخ، وعليه يعطى المخ إشارات لمنع التبويض بشكل كامل، تجنبا لخروج الدم أثناء الدورة الشهرية وزيادة أعراض فقر الدم.
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مصر 365