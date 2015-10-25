بالفيديو.. مرتضى منصور: الإعادة فى الدقى بين 30 يونيو ونفايات 25 يناير

ناشد المستشار مرتضى منصور، أهالى دائرة الدقى والعجوزة بانتخاب نجله فى جولة الإعادة ضد الدكتور عمرو الشوبكى، قائلاً: "يا أهالى الدقى والعجوزة المحترمين من فضلكم المعركة بين 30 يونيو التى يمثلها أحمد مرتضى ونفايات 25 يناير".

وهاجم مرتضى منصور، عمرو الشوبكى"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلاً: "إنت شخص كاذب وجبان وطلعت فى الإعلام تغسل سمعتك".

وقال مرتضى، إن الشوبكى نجح فى البرلمان الماضى بأصوات الإخوان، وحصل على تمويل أمريكى، وسافر إلى واشنطن ليهاجم مصر وينقض على ثورة 30 يونيو، كما أنه كان من مؤيدى حمدين صباحى ولم يصوت للرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجه "مرتضى" التحية لنجله قائلاً "مساء الخير سيادة النائب أحمد مرتضى منصور.. إحنا ناس محترمة وبنحب البلد".