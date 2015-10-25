الشوبكى ردا على عبد الرحيم على:أزمة تفكير ودعوات الإصلاح يعتبرها البعض"هدم"

قال عمرو الشوبكى، إن توجيه عبد الرحيم على، الفائز بعضوية البرلمان عن دائرة الدقى والعجوزة، الناخبين للتصويت لـ"أحمد مرتضى منصور"، لا يؤثرعليه فى شىء، موضحاً: "احنا مش فى جماعة الإخوان لكى يأمر ويوجه المرشد الناخبين فى اتجاه معين.. وأرى أن الفرصة متواجدة والاختيارات حرة للنهاية".

وأكد عمرو الشوبكى، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامى عمرو أديب والمذاع على شاشة فضائية "اليوم"، أنه اجتهد قدر الإمكان فى دائرته قبل خوض سباق الانتخابات الحالية والسابقة، سواء مشروعات للخدمة العامة فى أرض اللواء وغيرها.

ورداً على تساؤل عمرو أديب حول كراهية عبد الرحيم على له وتوجيهه للاتهامات والشتائم بحقه، قال الشوبكى: "ده سؤال يسأل لعبد الرحيم على نفسه، وده جزء من أزمة كبيرة فى طريقة التفكير تنظر الى أى اجتهاد أو رؤية نقد ورغبة فى الإصلاح والمزايدة على مواقفى فى موضوع الإيمان الفكرى والسياسى بالدولة الوطنية بمؤسساتها وثورة 30 يونيو، لكن فى نفس الوقت أصبح الأمر النتيجة ينظر إليك كمن يريد هدم الدولة".

وأضاف الشوبكى: "القضية ليست مواقف شخصية وحب وكره، وأسهل حاجة هى فتح النار على أشخاص.. واتهامى بإهانة أهل الدائرة غير صحيح على طريقة لا تقربوا الصلاة وكل جهد للإصلاح فى مؤسسات الدولة ينظر له بنظرة الهدم وليس الإصلاح.. لأن 99.9% من أبناء كل دوائر مصر وليس العجوزة والدقى فقط مبيبيعوش أصواتهم وأى حد بيروح ينتخب حتى لو مرشح منافس أحترمه جداً وأقدره".

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