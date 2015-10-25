بالفيديو..باحث شيعى للإبراشى: "نلطم على صدورنا ونبكى بعاشوراء أسوة بالرسول"

قال وائل رضوى الباحث الشيعى، فى حديثه للإعلامى "وائل الإبراشى" ببرنامج العاشرة مساء المذاع على فضائية "دريم 2" إنه عندما استشهد سيدنا حمزة عليه السلام بغزوة أحد، سيدنا محمد لطم على صدره عدة لطمات، وذكر ذلك فى حديث بمدرسة آل البيت، ولطم على صدره وأمر الناس بالبكاء عليه، على حد قوله، مضيفاً: "وحين أخبر باستشهاد سيدنا الحسين، أعطى قارورة التراب للسيدة أم سلمه لطم على صدره لطمات وبكى وكل هذه الأحاديث موجودة"، على حد قوله.

بينما أكد عماد قنديل رئيس ائتلاف أحباب العترة المحمدية، إنهم يحتجون على غلق مسجد الحسين، فى ذكرى عاشوراء، متسائلاً: لماذا استشهاد الحسين عليه السلام بهذا الاهتمام الكبير عند أحباب أهل البيت ولم يهتموا بهذا الاهتمام مع سيدنا أبى بكر أو عمر أو الحسن؟" مجيبا على نفسه قائلا: "لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأضاف قنديل، فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه العاشرة مساءً، المذاع على فضائية دريم2، أن "اللطم وضرب الرؤوس لم يظهر إلا بعد 25 يناير، والشيعة بمصر يحزنون ويبكون كما جاء فى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، موضحاً أن إغلاق مسجد الحسين لا يتفق مع الدستور، وأن وزارة الأوقاف قالت الشيعة فى مصر 3 أفراد فلماذا هذا الفزع؟، وتابع قائلا: "فى دبى الإمارات سمحت بمعبد للهندوس، ومصر لابد أن تكون صدرها واسع لجميع فرق الإسلام".

ومن جانبه قال الشيخ سعيد نعمان، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الشيعة لن يعلمونا حب آل البيت، لأننا بجميع الصلوات نقول اللهم صلى على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، والقرآن الكريم علمنا أن الـ"آل" هم صفوة الأهل، لأنهم أشد قرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم من أى أحد، لن يزايد أحد علينا فى حب آل البيت.

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