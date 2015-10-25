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الإسلامبولى: الفائزون فى انتخابات البرلمان لا يتمتعون بالحصانة حتى الآن

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الإسلامبولى: الفائزون فى انتخابات البرلمان لا يتمتعون بالحصانة حتى الآن الإسلامبولى: الفائزون فى انتخابات البرلمان لا يتمتعون بالحصانة حتى الآن
قال عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى والدستورى، إن الفائزين فى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية لا يتمتعون بالحصانة حتى الآن، مشيرا إلى أن تمتعهم بالحصانة يتطلب أن تعلن النتيجة نهائيا وتنشر فى الجريدة الرسمية، علاوة على أن يقسم النائب القسم الدستورى فى أولى جلسات البرلمان.

وأضاف الإسلامبولى لـ"اليوم السابع "، أن الحصانة لا تشمل السباب عبر الفضائيات، مشيرا إلى أن حصانة النائب تحت قبة البرلمان فقط، وغير ذلك يحاسب على ما يقوله من شتائم فى حق الآخرين أمام القانون.

جدير بالذكر أن النائب عبد الرحيم على، الفائز فى دائرة الدقى والعجوزة، وجه عددا من الشتائم للدكتور عمرو الشوبكى المرشح الذى يخوض جولة الإعادة بدائرة الدقى والعجوزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى، وهو ما دفع مقدم البرنامج أحمد موسى للقول "أنت معاك حصانة" .


>الشوبكى ردا على عبد الرحيم على:أزمة تفكير ودعوات الإصلاح يعتبرها البعض"هدم"

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