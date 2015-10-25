أخبار عاجلة

للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الداخلية: نلاحق المتورطين فى استشهاد أمين شرطة بالأمن الوطنى فى بنى سويف

Google+ Print
الداخلية: نلاحق المتورطين فى استشهاد أمين شرطة بالأمن الوطنى فى بنى سويف الداخلية: نلاحق المتورطين فى استشهاد أمين شرطة بالأمن الوطنى فى بنى سويف
قال مسئول مركز الإعلام الأمنى بوارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لملاحقة وضبط الجناة المتورطين فى استشهاد أمين الشرطة خليفة على حسن "من قوة قطاع الأمن الوطنى ببنى سويف"، إثر قيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بإطلاق النيران تجاه السيارة التى كان يستقلها قيادة أحد الأشخاص بدائرة مركز الفشن.

وكان أمين الشرطة قد استشهد فى حادث إطلاق نار من مجهولين بمدينة الفشن جنوب بنى سويف، حيث تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من العقيد عمرو العدل مأمور مركز الفشن يفيد إصابة الشهيد بعدة طلقات متفرقة بالجسد أثناء عودته من عمله على طريق "الشراهنة - أبسودج"، ولفظ الشهيد أنفاسه الأخيرة فور وصوله مستشفى الفشن المركزى.


>مقتل أمين شرطة برصاص مجهولين فى بنى سويف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365