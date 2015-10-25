الداخلية: نلاحق المتورطين فى استشهاد أمين شرطة بالأمن الوطنى فى بنى سويف

قال مسئول مركز الإعلام الأمنى بوارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لملاحقة وضبط الجناة المتورطين فى استشهاد أمين الشرطة خليفة على حسن "من قوة قطاع الأمن الوطنى ببنى سويف"، إثر قيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بإطلاق النيران تجاه السيارة التى كان يستقلها قيادة أحد الأشخاص بدائرة مركز الفشن.

وكان أمين الشرطة قد استشهد فى حادث إطلاق نار من مجهولين بمدينة الفشن جنوب بنى سويف، حيث تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من العقيد عمرو العدل مأمور مركز الفشن يفيد إصابة الشهيد بعدة طلقات متفرقة بالجسد أثناء عودته من عمله على طريق "الشراهنة - أبسودج"، ولفظ الشهيد أنفاسه الأخيرة فور وصوله مستشفى الفشن المركزى.

مقتل أمين شرطة برصاص مجهولين فى بنى سويف