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أسامة القوصى عن جمال"هدى رمزى"و"شيرين": "المهم الشاسيه"

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أعاد الداعية السلفى أسامة القوصى، نشر صورة من إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بفيس بوك على حسابه الشخصى للفنانة هدى رمزى وشيرين فى صغرهما داخل إحدى المدارس الثانوية بالمنصورة.

وعلق القوصى على الصورة قائلا "الجمال الربانى"، ما دفع إحدى صديقاته بالصفحة بكتابه تعليق قائلة " لا مش طبيعى قوى الماكياج واضح خصوصا فى العيون والرموش وفيه روج كمان" فدافع القوصى عن جمال الفنانتين، قائلا "بالنسبة للأيام اللى احنا فيها اآان والباتوك والسيليكون يبقى كده طبيعى خالص.. المهم الشاسيه".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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