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السيد البدوى: البرادعى استغل "جبهة الإنقاذ" للوصول لمنصب نائب الرئيس

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السيد البدوى: البرادعى استغل "جبهة الإنقاذ" للوصول لمنصب نائب الرئيس السيد البدوى: البرادعى استغل "جبهة الإنقاذ" للوصول لمنصب نائب الرئيس
قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق، استخدم تفويض جبهة الإنقاذ فى الحديث باسمها للوصول إلى منصب نائب الرئيس، وتابع: "البرادعى كان نفسه يكون رئيس وليس نائبًا للرئيس، لكن القوات المسلحة رفضت أن يكون رئيس الحكومة"، على حد قوله.

وأضاف "البدوى"، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن طموحات "البرادعى" عقب ثورة 25 يناير أن يترشح لرئاسة الجمهورية، مشدداً على أن حبه لنفسه يفوق حب ، رافضًا وصفه بـ"الخائن"، وتابع: "فضل الحفاظ على اسمه والإساءة للبلد"، لافتاً إلى أن قراراه بترك البلاد أساء لنا بشكل كبير وأظهرنا كـ"القتلة".

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مصر 365

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