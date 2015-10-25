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السيطرة على حريق هائل بمخزن كرتون داخل مصنع مواد غذائية بأكتوبر

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السيطرة على حريق هائل بمخزن كرتون داخل مصنع مواد غذائية بأكتوبر السيطرة على حريق هائل بمخزن كرتون داخل مصنع مواد غذائية بأكتوبر
سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل فى مخزن كرتون داخل إحدى مصانع المواد الغذائية فى مدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات.

كانت غرفة الحماية المدنية تلقت بلاغا بوقوع حريق فى مصنع مواد غذائية بأكتوبر وانتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة على رأس 9 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق.

وبالفحص تبين أن الحريق اندلع فى مخزن كرتون داخل مصنع المواد الغذائية، وتمكن رجال الحماية المدنية من حصار النيران ومنع امتدادها للمخازن المجاورة حتى تم السيطرة على النيران وإخمادها.

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مصر 365