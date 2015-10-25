إصابة 3 أشخاص فى سقوط 3 سيارات من أعلى كوبرى إيتاى البارود بالبحيرة

شهدت مدينة إيتاى البارود بالبحيرة من قليل حادثة مؤسفة، حيث سقطت سيارتين ملاكى وأخرى نقل من أعلى كوبرى إيتاى البارود فوق سيارة نقل جراء السرعة الزائدة تجاه الإسكندرية.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من اللواء عزيز إدوارد نائب مدير الأمن بالحادث، وانتقل على الفور لمكان الحادث نائب مدير الأمن وفريق من الإنقاذ البرى برئاسة العميد جمال يس وتم نقل 3 مصابين منهم لمستشفى إيتاى البارود العام لتلقى العلاج اللازم.

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