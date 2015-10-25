بالصور.. ضبط 5 أشخاص بينهم "مشعوذ" أثناء التنقيب عن الآثار بأسوان

تمكنت مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، مساء اليوم، السبت، من ضبط "مشعوذ" و4 آخرين حاولوا التنقيب عن الآثار بمدينة كوم أمبو بحثاً عن الثراء السريع.

وكانت معلومات قد وصلت للعقيد أحمد شندى، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، تفيد بمحاولة 5 أشخاص، بينهم مشعوذ، التنقيب عن الآثار داخل منازل بمنطقة الإصلاح بمركز كوم أمبو.

بالعرض على اللواء أحمد مصطفى شاهين، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، كلف اللواء علاء السباعى، مدير مباحث السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، تمكنت قوة أمنية ترأسها النقيب محمد حجاج، رئيس وحدة شرطة السياحة والآثار بكوم أمبو، وبمعاونة النقيب محمد إدريس، معاون مباحث مركز شرطة كوم أمبو، والقوة المرافقة لهما، من ضبط "عثمان.ز.ع" 37 سنة، مشعوذ، مقيم المحلة الكبرى محافظة الغربية، و"عبد العزيز.ع.ع" 42 سنة، عاطل، مقيم محافظة بنى سويف، و"عادل.ع.ص" 39 سنة، عاطل، مقيم محافظة الأقصر، و"حسن.م.ح" 22 سنة، عاطل، مقيم مركز دراو بأسوان، و"محمدا.م" 37 سنة، حلاق، مقيم مركز كوم أمبو، وذلك أثناء قيامهم بالتنقيب بحثاً عن الآثار داخل منزل المتهم الأخير.

وبتفتيش المنزل عثر بداخله على حفرة بعمق 10 أمتار، وبأبعاد 3 × 3 أمتار تقريباً، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر، وتم تحرير محضر الواقعة، وإخطار النيابة لتولى التحقيق.



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