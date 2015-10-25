ضبط عاطلين اثنين بحوزتهما خرطوش و5 كيلو بانجو بالزقازيق

تمكن النقيب مصطفى بليغ معاون مباحث مركز شرطة الزقازيق، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى من ضبط عاطلين بحوزتهما 5 كيلو بانجو، وفرد خرطوش، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتمكن النقيب مصطفى بليغ والنقيب عبد الحميد جمعة، معاونا مباحث مركز الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف رئيس المباحث، وبإشراف المقدم جاسر زايد مفتش مباحث المركز، من ضبط "عبد الحليم ع م" 25 سنة عاطل، وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة لذات العيار) و"عبد الرحمن ح ع" 21 سنة عاطل، مقيمين أم رماد مركز الزقازيق وبحوزتهما 2 لفافة من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 5 كيلوجرامات.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 66028 جنح مركز الزقازيق لسنة 2015، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.