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ضبط عاطلين اثنين بحوزتهما خرطوش و5 كيلو بانجو بالزقازيق

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ضبط عاطلين اثنين بحوزتهما خرطوش و5 كيلو بانجو بالزقازيق ضبط عاطلين اثنين بحوزتهما خرطوش و5 كيلو بانجو بالزقازيق
تمكن النقيب مصطفى بليغ معاون مباحث مركز شرطة الزقازيق، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى من ضبط عاطلين بحوزتهما 5 كيلو بانجو، وفرد خرطوش، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتمكن النقيب مصطفى بليغ والنقيب عبد الحميد جمعة، معاونا مباحث مركز الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف رئيس المباحث، وبإشراف المقدم جاسر زايد مفتش مباحث المركز، من ضبط "عبد الحليم ع م" 25 سنة عاطل، وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة لذات العيار) و"عبد الرحمن ح ع" 21 سنة عاطل، مقيمين أم رماد مركز الزقازيق وبحوزتهما 2 لفافة من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 5 كيلوجرامات.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 66028 جنح مركز الزقازيق لسنة 2015، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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مصر 365