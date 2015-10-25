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جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب شاشات تليفزيون مستعملة بـ 5 ملايين جنيه

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جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب شاشات تليفزيون مستعملة بـ 5 ملايين جنيه جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب شاشات تليفزيون مستعملة بـ 5 ملايين جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب ببورسعيد برئاسة أحمد شحاتة، من ضبط خمس حاويات قادمة من الصين بداخلها كمية كبيرة من شاشات التليفزيون المستعملة والمحظور استيرادها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن قيمة المضبوطات قدرت بنحو 5 ملايين و270 ألف جنيه، وقيمة التعويضات بلغت مليونًا و54 ألف جنيه.

وأضاف المصدر، أن رئيس المصلحة الدكتور مجدى عبد العزيز تلقى إخطارًا من يوسف حسنى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، باعتزام إحدى الشركات استيراد أصناف محظورة ضمن رسالة شاشات تليفزيون جديدة.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة برئاسة حلمى أبو الحسن مدير عام المكافحة (عمليات) والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 5280 شاشة مستعملة محظور استيرادها، مشيرًا إلى أن يحيى جاب الله رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشرقية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركى، والتحفظ على المضبوطات.

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مصر 365