ضبط عامل بـ"السياحة" وبحوزته أقراص مخدرة فى كمين عيون موسى

تمكنت القوة الأمنية المكلفة بالخدمة فى كمين عيون موسى التابع لمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، من ضبط عامل فى قطاع السياحة وبحوزته أقراص مخدرة.

وردت معلومات إلى النقيب أحمد عثمان معاون مباحث قسم شرطة رأس سدر، تفيد قيام شاب بشراء أقراص مخدرة من محافظات خارج جنوب سيناء لبيعها على عملائه فى مدينة شرم الشيخ، وبعرض المعلومات على اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، كلّف الرائد شريف الفقى رئيس مباحث رأس سدر بعمل كمين للمتهم وضبطه متلبساً.

فور وصول الأتوبيس الذى كان يستقله المتهم مع زملائه قام النقيب أحمد عثمان بتفتيش أتوبيس الرحلات المكلف بنقل عمال الفنادق إلى شرم الشيخ، وبتفتيش المتهم ويدعى (ر.م.ج) 30 سنة، ومقيم فى محافظة كفر الشيخ ويعمل فى أحد الفنادق بشرم الشيخ عثر بحوزته على عدد 9 شرائط أقراص من عقار الترامادول المخدر 225x كما عثر بحوزته على تليفون محمول و مبلغ مالى، وتبين أن المتهم كان ينوى ترويج الأقراص المخدرة على عملائه فى شرم الشيخ.

ألقى القبض على المتهم وتم تحرير المحضر رقم 962/185 جنايات رأس سدر، وتم إحالته إلى نيابة رأس سدر للتحقيق فى الواقعة.