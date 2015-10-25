والدة طفلة تتهم جارتها باختطاف ابنتها وتسهيل اغتصابها على يد شابين بالمنيا

تقدمت والدة طفلة لا يتجاوز عمرها 9 سنوات ببلاغ إلى مركز شرطة مغاغة يفيد باغتصاب ابنتها داخل منزل جارتها بعد اختطافها.

وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من ربة منزل ببندر مغاغة بتعرض طفلتها 9 سنوات للاغتصاب على يد شابين، لم تتعرف على هويتهما داخل منزل، وبالفحص وإجراء التحريات الأولية تبين أن جارتها تدعى "ن. ا" 39 سنة، قامت باختطاف الطفلة فى منزلها واحتجزتها.

وأمام عبد الرحمن محمد عبد الحكيم ومحمود حمزة وكيلى نيابة مركز مغاغة وجهت والدة المجنى عليها اتهامها إلى الجارة باختطاف طفلتها والتسبب فى اغتصابها، وأضافت أن طفلتها أصيبت بحالة إعياء شديد ونزيف عقب عودتها من منزل جارتها.

وعلى الفور أمرت النيابة العامة بحبس المتهمه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأخذ أقوال الطفلة عقب تحسن حالتها وخروجها من مستشفى مغاغة العام.