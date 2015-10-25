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حبس عاطلين ضبط بحوزتهما بندقية آلية وطبنجتان وطلقات نارية فى شبين القناطر

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حبس عاطلين ضبط بحوزتهما بندقية آلية وطبنجتان وطلقات نارية فى شبين القناطر حبس عاطلين ضبط بحوزتهما بندقية آلية وطبنجتان وطلقات نارية فى شبين القناطر
أمرت نيابة شبين القناطر بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية بحبس "عاطلين" أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاتجار فى الأسلحة النارية بمدينة شبين القناطر.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد عبد العاطى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد قيام النقيب أحمد فتحى معاون مباحث المركز بالقبض على عاطلين وبحوزتهما بندقية آلى و2 طبنجة و140 طلقة نارية ومبلغ مالى 820 ألف جنيه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار، وأن المبلغ النقدى حصيلة اتجارهما فى الأسلحة.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة اصدرت قرارها السابق للمتهمين ووجهت لهما تهمة الاتجار فى السلاح.

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مصر 365