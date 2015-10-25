أخبار عاجلة

للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«العقاري» يبرم اتفاقية مع تسعة بنوك محلية لطرح القرض المعجّل

Google+ Print
«العقاري» يبرم اتفاقية مع تسعة بنوك محلية لطرح القرض المعجّل «العقاري» يبرم اتفاقية مع تسعة بنوك محلية لطرح القرض المعجّل

    يتوقع أن يبرم صندوق التنمية العقارية خلال الايام المقبلة، اتفاقية طرح القرض المُعجل مع عدد من البنوك المحلية التي تأهلت لطرح القرض وفقاً للشروط التي أعلنها الصندوق، والتي تركز على تقديم اقل نسبة ربح ثابت على القرض للمواطن المستفيد، واطول صلاحية ممكنة على هذه النسبة، وجاهزية التنفيذ لطرح المنتج.

وارتفع عدد البنوك المؤهلة لطرح القرض المعجل للمتقدمين لصندوق التنمية العقارية من ثمانية بنوك إلى تسعة، منها بنوك محلية تملك فروعا في جميع مدن ومناطق المملكة، ويكون عدد البنوك المستبعدة ثلاثة بنوك، بالاضافة إلى شركات التمويل العقاري المتخصصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية