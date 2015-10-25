«العقاري» يبرم اتفاقية مع تسعة بنوك محلية لطرح القرض المعجّل

يتوقع أن يبرم صندوق التنمية العقارية خلال الايام المقبلة، اتفاقية طرح القرض المُعجل مع عدد من البنوك المحلية التي تأهلت لطرح القرض وفقاً للشروط التي أعلنها الصندوق، والتي تركز على تقديم اقل نسبة ربح ثابت على القرض للمواطن المستفيد، واطول صلاحية ممكنة على هذه النسبة، وجاهزية التنفيذ لطرح المنتج.

وارتفع عدد البنوك المؤهلة لطرح القرض المعجل للمتقدمين لصندوق التنمية العقارية من ثمانية بنوك إلى تسعة، منها بنوك محلية تملك فروعا في جميع مدن ومناطق المملكة، ويكون عدد البنوك المستبعدة ثلاثة بنوك، بالاضافة إلى شركات التمويل العقاري المتخصصة.