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ولي العهد يناقش المواقف السعودية الأميركية تجاه أوضاع الشرق الأوسط

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ولي العهد يناقش المواقف السعودية الأميركية تجاه أوضاع الشرق الأوسط ولي العهد يناقش المواقف السعودية الأميركية تجاه أوضاع الشرق الأوسط

    عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- في الرياض مساء أمس، اجتماعًا مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة لبحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين منها.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

كما حضره السفير الأميركي لدى المملكة جوزيف ويستفول، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى آن باترسن، ومدير مكتب وزير الخارجية جوناثان فاينر، والمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي، والمساعدة التنفيذية لوزير الخارجية الأميركي ليسا كنا.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وصل إلى الرياض أمس في زيارة للمملكة، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير, ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء طيار ركن خالد بن فهد الروضان, وسفير الولايات المتحدة لدى المملكة جوزيف ويستفول.

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