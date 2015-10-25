خادم الحرمين يبحث ووزير الخارجية الأميركي حماية الشعب الفلسطيني والتطورات السورية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في قصر العوجا بالدرعية مساء أمس، وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والوفد المرافق له. ونقل الوزير كيري لخادم الحرمين الشريفين، خلال الاستقبال، تحيات وتقدير فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة، فيما حمله -أيده الله- تحياته وتقديره لفخامته.

عقب ذلك، جرت خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومجمل الأحداث التي تشهدها المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بمستجدات الأحداث في الأراضي الفلسطينية وأهمية تأمين الحماية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة السورية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

كما حضره السفير الأميركي لدى المملكة جوزيف ويستفول، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى آن باترسن، ومدير مكتب وزير الخارجية جوناثان فاينر، والمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي، والمساعدة التنفيذية لوزير الخارجية الأميركي ليسا كنا.