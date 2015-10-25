د. السويلم: المتطوعون السعوديون عكسوا صورة مشرفة لبلادهم

أكد د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم عضو مجلس الشورى أن المملكة لا ينقصها الرغبة والحماس في أعمال التطوع، لأنها تنطلق من العقيدة الإسلامية التي تحث عليها.

وأوضح أن القرآن الكريم حث على فعل الخيرات وقرن فعل الصالحات مع العبادات، مبيناً أن المتطوعين يحظون بتقدير المجتمع، إلى جانب أن ثقافة التطوع في تنامٍ، خاصة في المدارس والجامعات والجمعيات الخيرية وكافة مكونات المجتمع.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي أقامها مركز دراسات العمل التطوعي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان "أثر العمل التطوعي في تعزيز القيم الوطنية"، بحضور عميد المركز د. عبدالله بن سعد الرشود، ومستشار مركز دراسات العمل التطوعي د. أمين بن إسماعيل اليعقوب وعددٍ من منسوبي المركز والطلاب والطالبات عبر الشبكة التلفزيونية.

وتطرق السويلم إلى العمل التطوعي وأنه عمل إنساني نبيل تقدمه وتتبناه نفوس وثابةٌ مطمئنة يحركها فطرة سليمة أودعها الله في خلقه، وعده مؤشراً واضحاً على نضج المجتمع ورقي الدولة.

وقال السويلم في تعريفه للمواطنة والانتماء "إنها علاقة اجتماعية قانونية بين الفرد والمجتمع، وبموجب هذه العلاقة يدين الطرف الأول بالولاء للمجتمع مقابل أن يقدم الطرف الثاني الحماية للمواطن، أما الانتماء فيعرف أنه الإخلاص والتضحية والعطاء للوطن وتوجيه العمل الخيري للمجتمع". وبين د. السويلم أن المواطنة أخذ وعطاء وحقوق وواجبات وجميع الأدبيات التي تناولت موضوع التطوع تؤكد على حقيقة مفادها أن الأعمال التطوعية لها أثر كبير في تعزيز المواطنة عند المتطوع، وستنعكس على المجتمع بالفائدة، مشيراً إلى أن التطوع يجسد أسمى معانِي الانتماء والولاء للوطن، كما أن المتطوع رجلٌ إيجابي واجتماعي ومتعاون لكل ما فيه مصلحة أمته وينمي الشعور بالمسؤولية والشعور بالانتماء للوطن. واستشهد عضو مجلس الشورى بالمتطوعين السعوديين الذين شاركوا العديد من دول العالم الإسلامي في بعض الأزمات، حيث قدموا خدمات جليلة تعكس صورة ناصعة عن المملكة حكومة وشعباً، وتشعر المتطوع بفخر واعتزاز بوطنه، وعكسوا صور جميلة عن بلادهم أغنت عن ألف رسالة أو مقالة.