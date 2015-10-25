أخبار عاجلة

للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تأجيـل إزالـة صحـن المـطـاف المـؤقـت حتى إنهاء البديل الدائم المخصص للعربات

Google+ Print
تأجيـل إزالـة صحـن المـطـاف المـؤقـت حتى إنهاء البديل الدائم المخصص للعربات تأجيـل إزالـة صحـن المـطـاف المـؤقـت حتى إنهاء البديل الدائم المخصص للعربات

    أكد مدير إدارة المشروعات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي م. سلطان القرشي في تصريح خاص ل"الرياض" بأنه تم تأجيل إزالة المطاف الموقت حتى إنهاء البديل الدائم وهي دور الميزانين الأول والمخصص لطواف العربات مشيراً بأن الموضوع مازال تحت الدارسة. وقامت "الرياض" أمس بجولة ميدانية في الحرم المكي الشريف وساحاته، ورصدت حركة دؤوبة وورشة عمل لا تهدأ من قبل الشركة المنفذة لاستكمال مشروع رفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف، حيث تم وضع الحواجز المخصصة للمشروع بالمسجد الحرام وساحاته، وذلك لفصل المناطق المخصصة للصلاة عن المناطق المخصصة للعمل، كما رصدت "الرياض" انسيابية في الحركة والطواف وسير العربات في المطاف الموقت، وذلك بعد مغادرة الحجاج إلى أوطانهم بعد أداء فريضة الحج.

واوضح م. القرشي أن عدد العمالة المنفذة للمشروع يصل إلى 14 ألف عامل لاستكمال المطاف، لافتاً أنه تم توريد كافة مواد "التشطيبات" اللازمة والمخصصة لكافة مراحل المشروع وهي: المرحلة الأولى الممتدة من باب الصفا وصولاً إلى باب الفتح، والمرحلة الثانية الممتدة من باب الفتح وصولاً إلى منتصف مشاية الملك فهد، والمرحلة الثالثة الممتدة من منتصف باب الملك فهد إلى الصفا.

واضاف مدير إدارة المشروعات: سيتم إنهاء وتشطيب الجسور التي تربط الساحات الخارجية مع الأدوار العلوية للمسجد الحرام مثل جسر الراقوبة، وجسر أجياد، والجسور الأربعة بين مبنى المطاف، ومباني التوسعة الثالثة، واستكمال أعمال التشطيب في دور الميزانين الأول الخاص بالمطاف، واستكمال إنشاء البوابات الرئيسة للمسجد الحرام (باب الفتح، باب العمرة وباب الملك عبدالعزيز) إضافة للمنارات الخاصة بها.

وقال م. القرشي إنه سيتم استئناف أعمال إعادة الأروقة وأنه تم توريد، وتركيب كافة الأنظمة للأعمال الكهروميكانيكية، ووحدات التكييف المركزية، والتهوية، والإنارة، والنجف، ونظام الصوت، والساعات، وكاميرات المراقبة بشكل نهائي، إضافة إلى استكمال تنفيذ عناصر الحركة الرأسية من مصاعد، وسلالم كهربائية، وتنفيذ كافة مشارب مياه زمزم والمواضئ.

الجدير بالذكر بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لا تألو جهداً في توسعة الحرمين الشريفين، وذلك بمشروعات عملاقة تساهم في التيسير وتوفير كافة الخدمات لزوار الحرمين الشريفين، وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك وبإشراف وتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، ومتابعة نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ د. محمد الخزيم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020