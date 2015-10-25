تأجيـل إزالـة صحـن المـطـاف المـؤقـت حتى إنهاء البديل الدائم المخصص للعربات

أكد مدير إدارة المشروعات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي م. سلطان القرشي في تصريح خاص ل"الرياض" بأنه تم تأجيل إزالة المطاف الموقت حتى إنهاء البديل الدائم وهي دور الميزانين الأول والمخصص لطواف العربات مشيراً بأن الموضوع مازال تحت الدارسة. وقامت "الرياض" أمس بجولة ميدانية في الحرم المكي الشريف وساحاته، ورصدت حركة دؤوبة وورشة عمل لا تهدأ من قبل الشركة المنفذة لاستكمال مشروع رفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف، حيث تم وضع الحواجز المخصصة للمشروع بالمسجد الحرام وساحاته، وذلك لفصل المناطق المخصصة للصلاة عن المناطق المخصصة للعمل، كما رصدت "الرياض" انسيابية في الحركة والطواف وسير العربات في المطاف الموقت، وذلك بعد مغادرة الحجاج إلى أوطانهم بعد أداء فريضة الحج.

واوضح م. القرشي أن عدد العمالة المنفذة للمشروع يصل إلى 14 ألف عامل لاستكمال المطاف، لافتاً أنه تم توريد كافة مواد "التشطيبات" اللازمة والمخصصة لكافة مراحل المشروع وهي: المرحلة الأولى الممتدة من باب الصفا وصولاً إلى باب الفتح، والمرحلة الثانية الممتدة من باب الفتح وصولاً إلى منتصف مشاية الملك فهد، والمرحلة الثالثة الممتدة من منتصف باب الملك فهد إلى الصفا.

واضاف مدير إدارة المشروعات: سيتم إنهاء وتشطيب الجسور التي تربط الساحات الخارجية مع الأدوار العلوية للمسجد الحرام مثل جسر الراقوبة، وجسر أجياد، والجسور الأربعة بين مبنى المطاف، ومباني التوسعة السعودية الثالثة، واستكمال أعمال التشطيب في دور الميزانين الأول الخاص بالمطاف، واستكمال إنشاء البوابات الرئيسة للمسجد الحرام (باب الفتح، باب العمرة وباب الملك عبدالعزيز) إضافة للمنارات الخاصة بها.

وقال م. القرشي إنه سيتم استئناف أعمال إعادة الأروقة وأنه تم توريد، وتركيب كافة الأنظمة للأعمال الكهروميكانيكية، ووحدات التكييف المركزية، والتهوية، والإنارة، والنجف، ونظام الصوت، والساعات، وكاميرات المراقبة بشكل نهائي، إضافة إلى استكمال تنفيذ عناصر الحركة الرأسية من مصاعد، وسلالم كهربائية، وتنفيذ كافة مشارب مياه زمزم والمواضئ.

الجدير بالذكر بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لا تألو جهداً في توسعة الحرمين الشريفين، وذلك بمشروعات عملاقة تساهم في التيسير وتوفير كافة الخدمات لزوار الحرمين الشريفين، وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك وبإشراف وتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، ومتابعة نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ د. محمد الخزيم.