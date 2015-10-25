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المدينة المنورة تسجل أقل قدوم للحجاج.. والهنود الأكثر تواجداً

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المدينة المنورة - خالد الزايدي

    سجلت المدينة المنورة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أقل قدوم من الحجاج لم يتجاوز عدد 34 حاجاً قادمين من مكة المكرمة بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج، وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للأدلاء في المنطقة. وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير في المؤسسة، أن إجمالي عدد الحجاج القادمين لطيبة الطيبة وصل حتى أمس 562914 حاجاً، فيما غادر المدينة المنورة أمس 22685 حاجاً، مبينةً أن المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه بلغ 525483 مسافراً. وذكرت الإحصائية أن أكثر الحجاج المتبقين في المدينة المنورة هم من حجاج الجمهورية الهندية وعددهم 10196 حاجاً، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس بلغ 37305 حجاج، مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي 1435ه، وعددهم 36572 حاجاً.

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