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إنقاذ ساق ثلاثيني من البتر بسكاكا

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    استقبل مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا مريضا ثلاثينيا يعاني من آلام وتنميل بالساق والرجل اليسرى.

وبالكشف على المريض تبين عدم وجود نبض بالساق اليسرى، وعلى الفور تم استنفار تام لأقسام الجراحة والعظام والتخدير وأدخل المريض لغرفة العمليات لإجراء عملية جراحية عاجلة لمحاولة إنقاذ ساق المريض من البتر، نظراً لوجود عدد من الجلطات الدموية، والتي قام الفريق الطبي باستخراجها من شريان الساق اليسرى، وتكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- وتم عودة النبض والأكسجين للساق.

واستغرقت العملية حوالي الساعتين، برئاسة استشاري الأوعية الدموية د. انذار أحمد، ومقيم جراحة العظام د. خالد ميرزا، وأخصائي التخدير د. خالد عيد، وأخصائي القلب د. شاهد، الذي قيم حالة القلب قبل العملية لأن مصدر الجلطات كان غالباً من القلب.

وأشاد مدير مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا عبدالعزيز الخمسان بدور الطاقم الطبي في إنقاذ ساق المريض من البتر، مضيفاً أن هذه العملية ليست الأولى، فقد سبق ذلك عدة عمليات مماثلة وتم بعون الله إنقاذها من البتر، وكان ذلك بمتابعة واهتمام من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف حسين بن الراوي الرويلي، الذي قدم شكره للطاقم الطبي وتمنى الشفاء العاجل للمريض.

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