وزراء بلديات دول «التعاون» يؤيدون مقترح المملكة لإنشاء لجنة للأعمال المساحية

أيد وزراء البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مقترح المملكة بإنشاء لجنة للأعمال المساحية بالدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع ال 19 لوزراء شؤون البلديات بدول الخليج في العاصمة القطرية الدوحة، وجرى خلاله مناقشة آليات الخروج باستراتيجية عمرانية موحدة قابلة للتطبيق العملي، وتطوير مراكز وإدارات التدريب في دول المجلس، وإعداد تقرير مفصل لكود البناء الخليجي، وإعادة تنظيم فرق العمل في مجالات العمل البلدي، وورش العمل المتخصصة في مجال العمل البلدي، إلى جانب سبل تعزيز العمل البلدي المشترك بين بلديات دول المجلس.

وتضمن جدول الأعمال عددًا من الموضوعات، منها جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، وإعداد تنظيم فرق العمل المتخصصة في مجالات العمل البلدي، وورش العمل المتخصصة في مجال العمل البلدي.

وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف آل الشيخ في تصريح صحفي عقب مشاركته في الاجتماع، أن المقترح الذي تقدمت به المملكة حول إنشاء لجنة للأعمال المساحية، سيتم مراجعته من قبل المعنيين بدول المجلس، ومن ثم تكوين فرق عمل مشتركة وبدء العمل به بصورة رسمية منظمة، معبراً عن شكره لدولة قطر على حسن الاستضافة وتنظيم هذا الاجتماع، منوهاً بما أثمر عنه الاجتماع من نتائج تسهم في خدمة العمل البلدي على المستوى دول الخليج العربي.