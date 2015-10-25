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محافظ سوهاج يكلف الوحدات المحلية بالمراكز والقرى بمحاسبة من يحرق المخلفات الزراعية

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محافظ سوهاج يكلف الوحدات المحلية بالمراكز والقرى بمحاسبة من يحرق المخلفات الزراعية محافظ سوهاج يكلف الوحدات المحلية بالمراكز والقرى بمحاسبة من يحرق المخلفات الزراعية
كلف الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج الوحدات المحلية بالمراكز والقرى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بإشعال النيران بالمخلفات الزراعية، ويتسبب فى ظهور السحابة السوداء والأدخنة بسماء المحافظة مساء كل يوم، ما يؤدى لضرر بالصحة العامة للمواطنين.

اليوم السابع -10 -2015

وأضاف فى تصريحات صحفية، بأنه تم تشكيل لجان وفرق تضم الوحدات المحلية والزراعة وإدارة شئون البيئة والمسطحات المائية والحماية المدنية، على أن تقوم تلك اللجان والفرق بالمرور على جميع القرى كل وحدة محلية فى نطاقها وتحرير المحاضر إلى المخالفين مع إحالتها إلى النيابة العامة بهدف القضاء على تلك الظاهرة، والتى تهدد صحة المواطن السوهاجى وتضر بالبيئة.

اليوم السابع -10 -2015

وناشد المحافظ الفلاحين من أبناء سوهاج بعدم التخلص من المخالفات الزراعية بالحرق، حيث تمثل الأدخنة التى تخرج خطرا على صحة المواطنين.

اليوم السابع -10 -2015
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