بالصور.. مرشح قبيلة الرزيقات يواصل مؤتمراته بمركز أرمنت بالأقصر

يواصل المرشح الشاب أحمد حسن الفرشوطى مرشح حزب الشعب الجمهورى، من حملاته ومؤتمراته الانتخابية، والذى يخوض جولة الإعادة على مقعد دائر مركز أرمنت، جنوبى محافظة الأقصر، بعد أن وصفه البعض بالحصان الأسود لحصوله على أعلى الأصوات فى الجولة الأولى بإجمالى (7818) صوتاً بفارق 2000 صوت عن أقرب منافسيه.

وعقد المرشح أحمد حسن الفرشوطى أكثر من 5 مؤتمرات انتخابية عقب إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية بالأقصر ودخوله جولة الإعادة أمام المرشح حمدى متولى رشوان أحمد مستقل رمز السهم ابن عائلة آل رشوان بالمحاميد، والذى حصل على "5691" صوتاً، وذلك لكسب ثقة الجميع فى قدرته على التواجد بالبرلمان الجديد.

ويعتبر المرشح أحمد حسن الفرشوطى ابن قبيلة الرزيقات بمدينة أرمنت، والتى تعتبر من كبرى القبائل بالمحافظة، والتى ساعدته خلال العملية الانتخابية فى الحملات الدعائية والجولات والزيارات لتأييده فى مختلف قرى ونجوع المركز.



>