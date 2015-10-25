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مرشح المصريين الأحرار بالسنطة: المرحلة الثانية ستشهد إقبالا من الناخبين

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مرشح المصريين الأحرار بالسنطة: المرحلة الثانية ستشهد إقبالا من الناخبين مرشح المصريين الأحرار بالسنطة: المرحلة الثانية ستشهد إقبالا من الناخبين
أكد محمد السيد عامر مرشح حزب المصريين الأحرار بدائرة السنطة بمحافظة الغربية، أن انتخابات المرحلة الثانية ستشهد إقبالا كبيرا، ومشاركة سياسية عالية، فالشعب المصرى على قدر كبير من الوعى وإدراك خطورة المرحلة التى تمر بها البلاد، وسيبذل قصارى جهده لتنفيذ استحقاقات مجلس النواب واستكمال خارطة الطريق.

جاء ذلك خلال لقاء قيادات الحزب اليوم بأهالى قرية ميت يزيد التابعة لدائرة مركز السنطة "الدائرة التاسعة" فى الانتخابات البرلمانية بمحافظة الغربية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية، فى انتخابات البرلمان.

وأضاف عامر أن معظم القرى المصرية تعانى من مشكلات كبيرة، خاصة فى مجالات الصحة، والصرف الصحى، وانتشار البطالة، وهو ما يسعى الحزب من خلال برنامجه الانتخابى فى القضاء عليه من خلال رفع الوعى البيئى، والاهتمام بالعامل والفلاح المصرى للنهوض بالزراعة والصناعة معا، موضحا أن ذلك لن يتحقق إلا بتحسين الظروف المعيشية للفلاح المصرى.

وعن الوضع السياسى الراهن، قال مرشح حزب المصريين الأحرار، أنه لا توجد قوة فى العالم تستطيع هزيمة جيشا أو شعبا، ومصر تسير نحو الأفضل، وتحقق جميع مراحل خارطة الطرق التى اختارها الشعب فى ثورة 30 يونيو، لذلك يجب على الجميع المشاركة بإيجابية فى الانتخابات البرلمانية.

وأضاف عامر، أن التعليم هو أساس النمو الاقتصادى والعلمى، وهو ما يسعى الحب إليه من خلال تصحيح مسار التعليم والعمل على سن قوانين تعيد للعلم دوره، وإنشاء مجلس أعلى لمراقبة التعليم فى مصر، والاهتمام بالبحث العلمى ووضعه فى مرحلة متقدمة من ميزانية الدولة.

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مصر 365

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