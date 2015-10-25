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مرشح حزب المؤتمر بالمنوفية: الاهتمام بالصحة والتعليم والزراعة من أولياتى

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مرشح حزب المؤتمر بالمنوفية: الاهتمام بالصحة والتعليم والزراعة من أولياتى مرشح حزب المؤتمر بالمنوفية: الاهتمام بالصحة والتعليم والزراعة من أولياتى
قال الدكتور محمد سليمان لاشين، مساعد رئيس حزب المؤتمر المرشح بانتخابات مجلس النواب عن دائرة بركة السبع - قويسنا بمحافظة المنوفية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الاهتمام بالمجال الصحى بالدائرة من خلال تنشيط الوحدات الصحية القروية بمركز بركة السبع وقويسنا من أولى أولياته.

وكذلك الاهتمام بالمجال الزراعى والفلاح المصرى، لأنه الوحيد الذى لم يستفد بثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، وذلك بتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار معقولة، والعمل على عودة الجمعيات الزراعية، معبرة عن آمال الفلاح المصرى، والعمل على هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى ليكون بنك الفلاح المصرى، الذى لا يهدف إلى الربح، بالإضافة للاهتمام بالتعليم فى شتى مراحلها لمواكبة العصر.

وأضاف سنسعى إلى فتح مراكز للشباب فى جميع القرى بمركزى قويسنا وبركة السبع، والعمل على تنشيط مراكز الشباب الموجودة حالياً، والسعى إلى توفير فرص عمل للشباب العاطل عن العمل بفعل فاعل والقضاء على البطالة.

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