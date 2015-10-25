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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين ميدان المحطة والمسجد الأحمدى بطنطا

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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين ميدان المحطة والمسجد الأحمدى بطنطا بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين ميدان المحطة والمسجد الأحمدى بطنطا
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، يرافقه اللواء يحيى رشدى مساعد المدير للتدريب والأفراد والعميد مهند أبو ليمون رئيس قسم شرطة المرافق والرائد وليد توفيق نائب مأمور قسم أول طنطا، الخدمات الأمنية بميدان المحطة ومنطقة المسجد الأحمدى والشوارع الجانبية للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع اى تداعيات أمنية محتملة.

وجه مدير الأمن برفع كل الإشغالات بميدان المحطة، ومنطقة المسجد الأحمدى والشوارع الجانبية وإدارة المرور لرفع جميع السيارات الانتظار الخاطئ لتحقيق السيولة المرورية.

كما وجه بشدة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على الأكمنة وارتداء الصدارى الواقية حفاظا على حياة القوات وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى فى ظل الظروف الأمنية الراهنة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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