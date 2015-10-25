مجهولون يقتحمون سجن المنصورة فى اليمن ويطلقون سراح أحد السجناء

>أكدت مصادر صحفية يمنية مساء السبت أن مسلحين مجهولين اقتحموا أحد السجون فى محافظة عدن جنوبى اليمن وأطلقوا سراح أحد السجناء منه.

وقالت المصادر المتواجدة فى عدن لوكالة الأنباء الألمانية، إن مسلحين مجهولين اقتحموا سجن المنصورة الواقع فى المديرية التى تحمل الاسم ذاته، وأسفر الهجوم عن مقتل أحد حراس السجن وجرح آخر.

وأكدت المصادر أن المسلحين أطلقوا سراح أحد السجناء المتهمين بمحاولة اغتيال محافظ المحافظة السابق نائف البكرى من خلال إطلاق قذيفة "آر بى جى" على مبنى محافظة عدن الواقع فى مدينة الشعب، وحتى اللحظة لم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن عملية الاقتحام.

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