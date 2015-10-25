الرغبة مش دايما نعمة.. الاستثارة الجنسية الدائمة مرض يدفع أصحابه للانتحار

الشعور بالنشوة الجنسية طوال ساعات اليوم هو إحدى الحالات التى تم تصنيفها علميا باسم متلازمة الاستثارة الجنسية، وأغلب أصحابها من النساء، وفى تلك الحالة تعانى المرأة من الشعور الدائم بالرعشة والذروة الجنسية، ففى بعض الحالات قد تنتاب المرأة من 150 إلى 200 اورجازم، على مدار اليوم، كما يصاحبها جميع أعراض النشوة من احمرار البشرة وزيادة ضربات القلب وتدفق الدم وحتى نوبات البكاء.

وسجلت فى بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة العديد من الحالات التى غالبا ما يتم اكتشافها بعد إقدام أصحابها على الانتحار، فتلك المتلازمة تعيق مرضاها عن أداء مهامهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية، كما يعانى أصاحبها من الخجل ويجدون صعوبة فى مناقشة حالتهم مع الأطباء.

عن أسباب الإصابة بمتلازمة الاستثارة الجنسية يوضح فرويز أن تلك المتلازمة كغيرها من المتلازمات النفسية التى يصعب علاجها بصورة نهائية، فالمتلازمة أيا كان نوعها تعد من أصعب الحالات النفسية والعصبية التى يمكن القضاء عليها بشكل نهائى.

عن علاج متلازمة الاستثارة الجنسية تحديدا، يوضح فرويز أن علاج تلك الحالات يعتمد على شقين هما:

العلاج السوكى: والذى تتم بمناقشة الحالة لمعرفة أكثر العوامل التى تساعد على نشاط تلك الحالة، وهل يرتبط حدوثها بأشخاص معينين أو عوامل بيئية محيطة، وهل يرجع الامر إلى مشاكل نفسية تعرضت لها الحالة فى مرحلة الطفولة وموعد بداية الشعور بتلك المتلازمة.

من هنا يمكن الوصول للمسبب الأساسى للمتلازمة والبدء على العمل على علاجه بواسطة جلسات العلاج السلوكى والنفسى المعرفى.

العلاج الدوائى: وهو العلاج الذى يمكن تناوله للعمل على تهدئة حده الاعراض وتقليل الشعور بالرغبة الجنسية ويعتمد بصورة أساسية على تناول مضادات الاكتئاب وأحيانا يتطلب الامر وصف بعض علاجات الصرع، وهى العلاجات التى تساعد بصورة كبيرة فى تقليل الرغبة الجنسية، ومنح المريض درجة من الهدوء أو ما يمكن أن نطلق علية البرود الجنسى.