للحامل.. تعرفى على أهم الأسباب المؤدية للإجهاض والولادة المبكرة

نبذة عن الحمل

>الحمل من أكثر الفترات الحساسة فى حياة المرأة، وقد تتعرض نسبة كبيرة من السيدات لخطر الولادة المبكرة أو الإجهاض. المرأة والأمراض المختلفة أثناء الحمل

>فى هذا السياق، يؤكد الدكتور وائل البنا، استشارى النساء والتوليد، أن الحمل قد يعوق بعض السيدات عن ممارسة حياتهن بشكل طبيعى، خاصة اللاتى تعانين من الأمراض المختلفة أثناء فترة الحمل. تعرفى على أشهر أمراض الحمل؟

>ويتابع استشارى النساء والتوليد أنه من أشهر الأمراض أثناء فترة الحمل النزف والمشيمة الساقطة، والإجهاض المنذر وضعف عنق الرحم، وعلى هؤلاء السيدات التزام الراحة التامة، وعدم القيام بأى مجهود حتى لا يتعرضن للإجهاض أو الولادة المبكرة. "جيب المياه" والحمل

>ويضيف استشارى النساء والتوليد أن هناك بعض السيدات اللاتى يعانين من انفجار فى جيب المياه المحيطة بالجنين، وهذا يتطلب عدم الوقوف لساعات طويلة، وذلك يرجع إلى ضرورة معرفة طريقة التعامل والعناية بها أثناء تلك الفترة. لو حامل ومصابة بأمراض مزمنة لازم تاخدى الأدوية

>وأخيرا يؤكد استشارى النساء والتوليد، أن هناك نسبة كبيرة من السيدات المصابة ببعض الأمراض المزمنة كالسكر والضغط، وهذا ما يجعلها تحتاج لطريقة معينة فى التعامل، وأهمها الالتزام بتناول أدويتها فى المواعيدها المحددة. نصائح للحامل لو حاسة بالخطر

>ويقدم د.وائل بعض النصائح المهمة للمرأة الحامل لتجنب المضاعفات، ومنها:

>1- شرب 2 لتر من المياه خلال اليوم.

>2- تجنب التعرض لأشعة الشمس، ولذلك عليها الوقوف فى الظل.

>3- اصطحاب كرسى صغير للجلوس فى حالة شعورها بضغط على القدم.

شبكةعيونالإخبارية

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