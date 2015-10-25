منها ساندوتشات الجبنة وقلة المية.. 9 أسباب غير متوقعة للخمول والكسل

الخمول والكسل والشعور بالإعياء من الاضطرابات الشائعة للغاية، والتى يشعر بها الكثير من الموظفين والطلاب والناس بصفة عامة، وغالباً ما نعجز عن تحديد أسباب هذه الأحاسيس السلبية.

ونسلط الضوء خلال التقرير التالى على أبرز الأسباب غير المتوقعة التى تؤدى للشعور بالخمول واستنفاذ الطاقة وعدم القدرة على أداء الأعمال المطلوبة، وذلك حسبما نشر على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وتشمل:

1.الأنيميا

2.ممارسة الرياضة

3.الاكتئاب

>من أكثر الأسباب المؤدية للإصابة بالكسل والخمول والدوخة، بغض النظر عن عدد الساعات التى نمتها أو الطعام الذى تناولته، ولذا يجب علاجها سريعاً تحت إشراف الطبيب.>ممارسة الأنشطة البدنية قبل النوم مباشرة يرفع مستوى الأدرينالين ومعدلات التنفس وضربات القلب، وهو ما يجعلك غير قادر على النوم، وكما يحظر الإفراط فى ممارسة الرياضة، لأن تأثيرها سيكون سلبياً، ولذا ينصح بممارسة الرياضة بقدر متوسط خلال الصباح.>قد تكون مصاباً بالاكتئاب، ويصاحب ذلك غالباً الشعور بالإعياء، مع ضعف الحافز فى الحياة وانخفاض الرغبة الجنسية، ولذا ينصح بتناول الأطعمة الصحية، والأكلات التى تحسن المزاج مثل الشيكولاتى، مع ممارسة الرياضة بانتظام فى الهواء الطلق.

4.قد تكون مصابا بمرض السكر أو مشاكل فى مستويات سكر الدم، حيث ترتفع مستويات السكر فى دمك بشكل ملحوظ، ولا يستطيع جسمك الاستفادة منها، ولا يحولها إلى طاقة، وبالتالى تصاب بالخمول والكسل، ولذا يجب قياس سكر دم عشوائى، وإطلاع الطبيب على النتائج.

5.عدم تناول القدر الكافى من المياه يجعلك تشعر بالخمول والكسل والإعياء، لذا تناول 2 لتراً من المياه على الأقل خلال اليوم.

6.نقص فيتامين "ب12"

> إذا كنت تشعر بالإعياء رغم تناول الطعام الصحى، فذلك قد يكون دلالة على معاناتك من نقص مستويات فيتامين ب12 فى الدم، وهو يساهم فى حمل الأكسجين عبر الجسم كله، ومهم جداً لتعزيز مستويات الطاقة والنشاط فى الجسم، ولذا يجب إجراء اختبار مستويات هذه الفيتامين بعد استشارة الطبيب، والحصول على كبسولات أو حقن فيتامين ب12 إن لزم الأمر.

7.اضطرابات النوم وعدم الحصول على القدر الكافى منه، يساهم على المدى البعيد فى الشعور باستنفاذ الطاقة.

8.نقص معدلات إفراز هرمون النشاط من الغدة الدرقية يساهم فى الشعور بالخمول والإعياء، ولذا يمكنك إجراء اختبار هرمونات الغدة بعد استشارة الطبيب، وخاصة ً إذا كنت لا تعانى من أى أمراض أخرى.

9.الوجبات الثقيلة الغنية بالدهون والسكريات مثل تناول سندوتشات الجبنة مع قالب من الشيكولاتة يساهم فى استنفاذ قدر أكبر من الطاقة التى ستمنحها هذه الأكلات لجسمك، ولذا يجب تناول أكلات خفيفة ومضغها جيداً والابتعاد عن الطعام غير الصحى.