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بالقرفة والعسل.. اقضى على الفطريات واخلص من الكرش واهضم الحديد

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بالقرفة والعسل.. اقضى على الفطريات واخلص من الكرش واهضم الحديد بالقرفة والعسل.. اقضى على الفطريات واخلص من الكرش واهضم الحديد
مزيج القرفة بالعسل وصفة رائعة تحتوى على العديد من الفوائد الصحية، ومع هذا المزيج يمكنك خفض وزنك والتخلص من التى تراكمت فى جسمك، فالعسل أحد أهم المواد الغذائية فى العالم، ولكن ربما لا نعرف الفوائد التى نحصل عليها من إضافة القرفة إليه.

وأوضح الباحثون عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، أن القرفة يمكن أن تقلل الكولسترول السيئ، وتحسن الدورة الدموية، والبشرة، وصحة القلب والمعدة والأمعاء، ولكن الأهم بالنسبة لنا أنها تساعد فى عملية حرق الدهون فى الجسم.

وأكد الباحثون على أن إعداد خليط من العسل ومسحوق القرفة، قبل النوم يصنع المعجزات، حيث إنه يخفض الوزن لأنه ثبت أنه فعال حتى مع الذين يعانون من السمنة المفرطة.

•كيفية تحضير مزيج العسل والقرفة


>يتم وضع ½ ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة فى كوب ويصب 200 مل من الماء المغلى فوقها، ويغطى الكوب بشىء، ويترك لمدة 30 دقيقة، وعندما يبرد يتم إضافة 1 ملعقة من العسل.

يتم شرب نصف الشراب قبل النوم ويترك النصف الآخر لصباح اليوم التالى، ويتم شربه فى الصباح بعد الاستيقاظ، على معدة فارغة.

•نتائج شرب المزيج


>ينخفض محيط الوسط مع فقدان الوزن، كما أن مزيج من العسل والقرفة يطهر الجهاز الهضمى، ويزيل الطفيليات والفطريات والبكتيريا الأخرى التى تبطئ عملية الهضم فى الجسم.

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مصر 365

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